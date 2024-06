Billie Eilish: "Definitivamente me hicieron ghosting. Fue una locura"

Getty Images Ni Billie Eilish se salva.

Puede que sea una de las estrellas más importantes de la música, pero resulta que ni siquiera Billie Eilish es inmune al ghosting.

Ghosting -un término en inglés que no se traduce en español, pero que sería algo así como “hacerse el fantasma”- describe la situación en la que luego de intercambiar números de teléfono y tras un par de citas, la otra persona corta repentinamente la comunicación sin dar ninguna explicación.

La artista estadounidense, de 22 años, le dijo al podcast de la BBC “Miss Me?” que le hicieron ghosting el año pasado, y agregó: "Fue una locura".

La cantante de "What Was I Made For" también habló de lo que le costó mantener amistades cuando encontró la fama.

Eilish sólo tenía 14 años cuando presentó su primer sencillo "Ocean Eyes". Desde entonces, se ha lanzado al estrellato mundial, cosechando múltiples premios por el camino.

"Definitivamente me han ghosteado", dijo Eilish en conversación con Lily Allen y Miquita Oliver.

Getty Images A Billie Eilish la fama le planteó varios desafíos.

La cantante contó que el incidente ocurrió en diciembre del año pasado, y añadió que fue "literalmente increíble. Hasta el día de hoy, [él] no volvió a enviarme mensajes".

"Yo estaba como, ¿te has muerto? ¿Te has muerto literalmente?", dijo.

"Era alguien a quien también conocía desde hacía años y teníamos un plan (...) 'esta es mi dirección, ven a las 3 de la tarde'; nunca más supe de él. Nunca. No me lo podía creer".

Eilish dijo que más tarde vio que estaba saliendo con otra persona.

"Y yo estaba como 'oh'. Pero no sabía que la gente todavía hiciera eso. Realmente no sabía que la gente hacía eso".

El precio de la fama

El tercer álbum de estudio de la cantante y compositora, "Hit Me Hard and Soft", salió a la venta el mes pasado.

A principios de este año, ella y su hermano y colaborador Finneas O'Connell ganaron el Oscar a la mejor canción con "What Was I Made For?", que compusieron para la banda sonora de "Barbie".

Pero Eilish señaló que el estrellato hacía que le fuera difícil tener amigos.

"Bueno, perdí a todos mis amigos cuando me hice famosa", dijo.

"De repente era famosa y no podía relacionarme con nadie. Fue duro. Fue muy duro".

Getty Images Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell actuaron en los Oscar de este año.

Eilish contó que su mejor amiga, Zoe, seguía a su lado. Pero sus únicos amigos eran sus empleados.

"Y entonces fue mi cumpleaños de 20 y recuerdo que miré alrededor de la sala y sólo había gente a la que empleo. Y todos con 15 años o más que yo".

Eilish también recuerda que uno de esos empleados renunció después, de la nada, y dejó de hablarle.

"Y fue lo peor que me pasó. Y eso me hizo darme cuenta de que 'oh, espera, esto es un trabajo'", dijo. "Si se van, nunca más volverán a verme".

Reencuentros

Eilish cuenta que, desde entonces, le cuesta ser simpática con la gente con la que trabaja, "porque me asustan mucho las pérdidas y tengo muchos problemas de abandono", afirma.

Pero añadió que se ha esforzado por hacer nuevos amigos y reavivar viejas amistades.

"Hace exactamente un año me reencontré con un montón de viejos amigos y ahora tengo muchísimos", dice.

"¡Ahora tengo un equipo! Podría literalmente llorar por ello. Ha sido lo más grande que me ha pasado".

Getty Images Eilish ha obtenido numerosos premios a lo largo de su carrera.

Eilish contó que cuando fue recientemente con ellos a una fiesta en Coachella, rompió a llorar.

"Yo estaba como, 'Chicos, tengo amigos y yo sólo te quiero tanto, y ha sido tanto tiempo desde que he tenido amigos'. Lloré ... y es, literalmente, porque en realidad tengo amistad ahora de nuevo ".

Fuente de inspiración

La cantante añadió que el tema "Smile" de Allen la había inspirado para hacer nuevos amigos.

En la canción de 2006, Allen canta: "Pero con un poco de ayuda de mis amigos / encontré la luz al final del túnel".

"Me solían dar ganas de llorar cuando escuchaba esa frase porque yo no me sentía así, porque no tenía amigos", dice Eilish.

"Y recuerdo que pensé que quería sentirme así. Y quiero escuchar esta canción con la que me identifico en todos los sentidos y escuchar esa frase sobre los amigos y decir: mis amigos me ayudaron a superarlo".

