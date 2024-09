"Canadá siempre quiere verse bien, como un país educado en el que no pasan cosas feas"

Yo me convertí en alguien callado y tímido, no hablaba mucho, me volví más un oyente, un observador, pero en mi entorno familiar con mis hermanos y hermanas era mucho más extrovertido.

Un viernes Jeanette me dijo que tenía que leer algo. Le dije que no me gustaba, que yo no escribía, así que me dio un libro de una poeta llamada Joy Harjo, que es de la comunidad Creek Muskogee. El título era She Had Some Horses ("Ella tenía unos caballos").