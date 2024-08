Cómo el alcohol ilegal puede matarte y qué puedes hacer para detectar las bebidas tóxicas

"La mayoría de las personas que bebieron conmigo ese día murieron... Pensé que no sobreviviría", dice Satya, una joven en India en proceso de recuperación tras haber bebido alcohol tóxico sin saberlo.

"He estado tomando bebidas alcohólicas durante 20 años. Cada día en el hospital me pareció un año. Definitivamente nunca volveré a beber", le dijo Murugan al Servicio Tamil de la BBC.

Al igual que otras víctimas en todo el mundo, las personas hospitalizadas en Tamil Nadu no sospechaban que estaban bebiendo veneno.

En el caso de América Latina, no hay datos precisos de muertes por alcohol adulterado a nivel regional.

Otro ejemplo no incluido en el informe, pero reportado por la prensa mexicana, es el de más de 40 personas fallecidas en mayo de 2020 en diferentes municipios del estado de Puebla por tomar alcohol adulterado.

Metanol

No se sabe exactamente cuántas personas mueren por intoxicación con metanol en América Latina.

¿Cuáles son los efectos de la intoxicación por metanol?

Un problema global

La intoxicación por metanol afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables en todo el mundo y a menudo no se informa lo suficiente sobre este problema, advierte la Iniciativa sobre Intoxicación por Metanol.

"Tenía un sabor raro, pero si estás de fiesta no te importa. Estuve gravemente enfermo durante cinco días", añadió.

Grecia

Pero no se trataba de una resaca.

"Me levanté para encender la luz. Fue entonces que entré en pánico porque me di cuenta de que la luz estaba encendida y no podía ver nada".