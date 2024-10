Cómo es el nuevo mapa de Medio Oriente que imagina Israel

Colonizar los territorios palestinos

“Hay una serie de ministros en el gobierno de derechas israelí que no creen en una solución de dos Estados, y ahora parece que estamos más lejos de un Estado palestino desde los Acuerdos de Oslo de 1993, pero no creo que Estados Unidos apruebe estos mapas israelíes, que no incluyen territorios palestinos”, afirmó David Schenker, investigador del Washington Institute for Near East Policy al servicio árabe de la BBC.