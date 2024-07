Cómo funciona el proceso electoral en Venezuela y por qué han puesto en duda el resultado de los comicios

Las máquinas y el voto

El acceso a las actas

¿Por qué? No solo para vigilar que durante la jornada electoral no se cometiera ninguna irregularidad, sino para tener acceso a las actas de escrutinio final, esenciales para auditar el resultado.

“Esa copia, en el 45% de los casos, no se imprimió o no se entregó al testigo de la oposición ”, añade.

Y, como explica, si no hay actas o no aparecen, el resultado que anunció el CNE no es auditable y no se tiene cómo comparar.