Cómo la vainilla salió de México y pasó de ser un tributo para los aztecas a un sabor que cautivó al mundo

Pero la vainilla no es originaria de Madagascar, a pesar de que este país domina su comercio mundial. El uso de la planta comenzó en las selvas de México y América Central , donde una larga y sinuosa enredadera evolucionó para desarrollar ese aroma distintivo y penetrante que todos conocemos tan bien.

"Los totonacas recolectaban las vainas del medio silvestre y no tenían un sistema de cultivo organizado", dijo Rebecca Menchaca García, quien dirige el Jardín y Laboratorio de Orquídeas del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana en México.

Otras potencias coloniales comenzaron a explorar la idea de cultivar vainilla fuera de las colonias españolas, escribe Tim Ecot en su libro "Vanilla: Travels in Search of the Luscious Substance" ("Vainilla: viajes en busca de la deliciosa sustancia").