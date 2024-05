Cómo logramos encontrar a “Escorpión”, el traficante de personas más buscado de Europa

Durante nuestra conversación, tanto aquí como al día siguiente en su oficina, dice que no sabe cuántos inmigrantes ha transportado a través del Canal de la Mancha.

“Tal vez 1.000, tal vez 10.000. No lo sé, no lo conté”.

Junto con Rob Lawrie, un ex soldado que trabaja con refugiados, me propuse encontrar e interrogar al hombre conocido como Escorpión.

La embarcación no estaba en condiciones de navegar (era barata, comprada de segunda mano en Bélgica) y las 19 personas a bordo no tenían chalecos salvavidas.

Juzgado en ausencia

Nuestras primeras indagaciones no fueron bien. Preguntamos al gerente del café si podía hablarnos sobre el tráfico de personas y el café quedó en silencio.

Era tan tarde y tan inesperado que no hubo tiempo para grabar el comienzo de la llamada.

Rob recuerda lo que dijo la voz al otro lado de la línea: “Él dijo: 'He oído que me estás buscando'. Y yo digo: '¿Quién eres? ¿Escorpión?' Él dice: 'Ja, ¿quieres llamarme así? Está bien.'"

No había forma de saber si se trataba del verdadero Barzan Majeed, pero los detalles que dio coincidían con lo que sabíamos. Dijo que había vivido en Nottingham hasta 2015, cuando fue deportado. Pero negó estar involucrado en el negocio del tráfico de personas.

"¡Esto no es verdad! Eso son los medios de comunicación", protestó.

La línea se cortaba una y otra vez y, a pesar de nuestras suaves indagaciones, no dio ninguna pista sobre su ubicación.

"No creo que les importe si estas personas viven o mueren"

No teníamos idea de cuándo volvería a llamar, ni si lo haría. Mientras tanto, un contacto local de Rob nos dijo que Escorpión ahora estaba involucrado en el tráfico de inmigrantes de Turquía a Grecia e Italia.

Julia Schafermeyer, de la organización benéfica SOS Mediterráneo, afirma que los traficantes ponen en gran peligro la vida de las personas: "No creo que les importe si estas personas viven o mueren".

Una vez más negó ser traficante de personas. No obstante, su definición de la palabra “traficante” parecía ser la de alguien que realizaba físicamente la tarea y no la de alguien que movía los hilos.

Camino a Irak

Sabía que Majeed estaba involucrado en el tráfico de personas y dijo que, aunque esto le causaba estrés, su preocupación era el dinero, no el destino de los inmigrantes.

"Él no se preocupaba por ellos. Eso es muy triste, ¿verdad? Es algo que recuerdo y siento algo de vergüenza porque... Escuché cosas y sabía que no eran buenas", relató ella.

Agregó que no lo había visto recientemente en su villa en Marmaris, si bien alguien le había dicho que podría estar en Irak.

Nos pusimos en marcha. Decidimos que si no encontrábamos a Escorpión allá, tendríamos que rendirnos.

"Un golfista adinerado"

“En tres días, un tipo envió a 170 o 180 personas de Turquía a Italia, ¡aún con pasaporte británico en mano!. Yo quiero ir a algún otro país para hacer negocios y no puedo."

“Nadie los obligó. Ellos querían hacerlo. Estaban rogando a los contrabandistas: 'Por favor, hagan esto por nosotros'. A veces los contrabandistas dicen: "Sólo por amor de Dios, los ayudaré". Y luego se quejan, dicen: 'Oh, esto, aquello...' Y no, no es cierto”.