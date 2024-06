Cómo se descubrió el robo de cientos de piezas del famoso Museo Británico de Londres (y el papel que jugó un experto danés con memoria fotográfica)

La primera pista

"Las gemas que me fascinan no son nada aburridas como los diamantes", dice Gradel desde su estudio en un ático, atestado de vitrinas con tesoros.

La segunda pista

"[El Director adjunto] Jonathan Williams me contestó y me dijo que, por supuesto, no había forma de confirmar nada por el momento porque nadie podía entrar en el museo", explicó Hay. "Me pidió que esperara".