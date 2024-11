Cómo sobrevivieron los 4 hermanos indígenas rescatados en la selva de Colombia según revela un nuevo documental

"Sabía que tenía que protegerlos"

" Me fui, pero a los 20 minutos me arrepentí y supe que tenía que volver. Sabía que tenía que protegerlos. Cristin y Tien casi se mueren", dijo Lesly.

"Mi mamá me enseñó mucho sobre frutas que podía comer en la selva, como la 'mil pesos'. Hice una caña de pescar. Pescamos algunos peces. Nos los comimos crudos. Sabían horrible", relató.

"Lo que más me preocupaba era que la bebé Cristin siguiera viva".

Lesly reconoció que no podía dormir, pero intentaba que sus hermanitos sí lo hicieran por las noches.

"Tien estaba tan débil que no podía mantenerse en pie. Cristin y Tien casi se mueren ", dijo Lesly.

"Ya no tenía que mantener vivos a mis hermanitos. Estábamos a salvo", concluyó.

Sabiduría indígena y unión nacional

"Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humanas, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en la que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temores para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños", dijo el director en un comunicado enviado por Netflix a BBC Mundo.