Cuál es el origen del Día de la Mujer (y por qué se conmemora el 8 de marzo)

"Las mujeres y los hombres son creados iguales"

Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

No obstante, en sus inicios, "la conmemoración (también) sirve de protesta contra la I Guerra Mundial ", recuerda la ONU.

Rusia y la I Guerra Mundial

"Los trabajadores de la metalúrgica se unieron a su protesta (de las mujeres) pese a que los Bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada. El 25 de febrero, dos días después de que comenzara la insurrección de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el zar ordenó (...) disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las mujeres", explica la historiadora estadounidense Temma Kaplan, en On the Socialist Origins of International Women's Day ("Sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer").