Cuál ha sido el desempeño de Kamala Harris como vicepresidenta y por qué ha tenido tan poca visibilidad

La frontera, su mayor reto

Harris ha logrado recaudar US$ 5.200 millones para la iniciativa “Centroamérica adelante”, compromisos del sector privado para invertir en la región y ofrecer oportunidades económicas a sus habitantes para que no se vean en la necesidad de emigrar, según la Casa Blanca.

Derecho al aborto, su bandera

El trabajo en la sombra

“Muchos demócratas no saben qué está haciendo, y tampoco ayuda que no sea muy buena comunicadora”, reconocía no obstante una representante local del partido a The Washington Post en 2023.