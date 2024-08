Cuáles son las rivalidades históricas en el seno del Cartel de Sinaloa y qué puede pasar tras la captura de "El Mayo" y el hijo de "El Chapo"

El gobierno de EE.UU. no ha revelado detalles sobre cómo los dos hombres fueron aprehendidos en un aeropuerto fronterizo de Texas. La presidencia de México reveló esta semana que hubo "un acuerdo" de los Guzmán con la justicia de EE.UU. para la entrega del hijo de "El Chapo", pero que no era esperada la llegada de "El Mayo".

Luis Chaparro, un periodista de investigación experto en el narco, señala que este "último embate" puede tener un efecto serio: "Yo creo que quedarán facciones familiares que son ya células relativamente pequeñas. No quiero decir que no son poderosas, ni que no tienen poder de acción y reacción, pero como el cartel internacional que ha sido el de Sinaloa no va a sobrevivir", dice a BBC Mundo.