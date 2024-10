Cuáles son los 5 cultivos a nivel mundial que requieren más agua para su producción (y su impacto en las comunidades y el medio ambiente)

¿Te has preguntado cuánta agua se necesita para producir la comida que sirves cada semana en tu mesa o la ropa con que te vistes?

La crisis del agua se agrava año a año y la escasez de este recurso vital es una realidad patente que afecta a alrededor de un 40% de la población mundial. De acuerdo a cifras de la Unesco, en 2022, fueron 2.200 millones las personas que no tuvieron acceso a agua potable gestionada de forma segura.

Pero esta no es una ecuación sencilla. El sector de la agricultura es a la vez crucial para garantizar la seguridad alimentaria mundial y dar trabajo a las comunidades.

“La agricultura es, por un lado, un creador de este problema del uso poco sostenible del agua. Pero, por otro, es una víctima: cuando no hay agua no se producen alimentos”, dice Patricia Mejías, técnica de Aguas y Tierras de la FAO.

1. El arroz

Es decir, los cuatro principales productores provienen de Asia, zona que -a su vez- tiene la disponibilidad de agua per cápita más baja del mundo.

Para Abebe Chukalla , investigador del Delft Institute for Water Education, el alcance global de la producción de este cereal es un elemento clave para analizar su contribución a la huella hídrica.

“Lo que importa en términos de medio ambiente no es sólo la cantidad por tonelada (que se produce de un cultivo en particular), sino también la cantidad total”, dice.

2. Caña de azúcar

En Brasil, de todas formas, este mercado no solo tiene como objetivo final la producción y exportación del azúcar de caña. El país ha desarrollado una industria que produce etanol de la misma caña de azúcar, un biocombustible que se exporta en cantidades importantes.

3. Poroto de soja

Para el especialista en las Ciencias del Agua, Eduardo Assad, la sequía en la zona se debe principalmente a una combinación de factores. Entre ellos, el cambio climático, la deforestación, el uso intensivo de la tierra y la agricultura no sostenible.

“La producción de soja y caña de azúcar, por sí sola, no es responsable del aumento de las sequías. La expansión de las áreas productivas, dependientes de la deforestación, en grandes extensiones de tierra es lo que ha estado causando el incremento en la escasez de agua”, agrega el experto.

4. El algodón

5. El aguacate o palta

Y si bien Chile no se encuentra entre los principales productores del mundo, sí juega un rol relevante en el mercado al exportar importantes cantidades a la Unión Europea.

Y es ahí donde surge uno de los problemas. Las condiciones geográficas hacen de esa cuenca una con una fragilidad hídrica muy alta, al no tener glaciares ni demasiada nieve que pueda suplir la escasez.

"No hay ningún periodo más seco que los últimos 14 años en Petorca. Y pese a eso, por años seguimos otorgando derechos de agua y seguimos haciendo crecer la industria no solo de la palta sino que la industria agrícola en general no priorizando el uso humano", afirma Muñoz.