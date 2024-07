"Cualquier tipo de madre es capaz de abandonar a sus hijos. Es una cuestión de circunstancias"

“Me di cuenta de que en mi cabeza ya había una especie de lista de mujeres abandonadoras con las que me sentía incómoda . Fue entonces cuando empecé a preguntarme por qué me molestaba tanto”, dice.

A partir de entonces, intentó responder a la pregunta arrojando luz sobre una parte de la historia de estas mujeres que normalmente no suele ser revelada.

“Escribí sobre la vida de estas mujeres a través de sus maternidades y lo que estas significaron para ellas. No solemos hablar de la vida de personas como estas así, especialmente sobre mujeres que hicieron cosas importantes”.

El libro de Gómez Urzaiz no se centra solo en historias de mujeres reconocidas, que dejan a sus hijos en busca de una carrera exitosa. Hay un matiz económico y social cuando se habla de abandono materno y este tema también se trata delicadamente en su libro.

Todo tipo de madres

Las mujeres que, independientemente del motivo, dieron a sus bebés en adopción, no experimentaron relaciones afectivas ni implicación parental. No recibieron comentarios positivos, lo que incidió en su autoestima y afecto, dice el estudio.

Con todos estos matices, la pregunta formulada por la psicóloga, muy parecida a la que se hizo Begoña, no tiene una respuesta sencilla.

Las circunstancias

“Cualquier tipo de madre es capaz de abandonar a sus hijos, todo depende de las circunstancias que la llevan a hacerlo. No hay un gen, no hay ADN de una mujer abandonadora, lo que existen son circunstancias”, dice

Mientras que el abandono materno es tema de tesis académicas, libros, películas y todo tipo de contenido, no ocurre lo mismo cuando se trata del padre , cuya ausencia siempre ha sido naturalizada.

“La lista de hijos sin padres es infinita. Incluso porque no sabemos de aquellos padres que no se van, pero que no practican una paternidad responsable”, dice la escritora.