“Cuando empezamos una relación es cuando hay que hablar de tareas del hogar, es cuando estamos dispuestos a entendernos”

Cuando decidió fundar una empresa para ayudar a las parejas a compartir de forma más equitativa las tareas del hogar , Rachel Drapper no esperaba que fuera tan difícil.

Drapper dice que detrás de la avalancha de estadísticas recientes sobre la diferencia en el tiempo dedicado por mujeres y hombres a tareas no remuneradas -e incluso trabajos ganadores del Nobel sobre desigualdad de género- son muchos los que aún creen que es mejor dejar todo como está de puertas para adentro .

“A menudo escucho: '¿Quieres ayudar a las parejas a ser más felices o más equitativas?'. Como si una cosa excluyera a la otra... Es posible hacer que la relación sea más equitativa para que sea mejor, y no peor".

Mi pareja y yo, al mudarnos, quisimos hacer las cosas de manera diferente y más equitativa. Pero, al tratar de evitar los roles de género en casa, nos dimos cuenta de lo fácil que es caer en ellos sin querer. En mi vida estuve con hombres y mujeres y no supe lo fuertes que eran estos roles dentro del hogar hasta ese momento.

Busqué consejos para evitarlos, pero no vi recursos útiles. No hay herramientas que ayuden a las parejas a dar sus primeros pasos. Entonces decidí crear Fairshare.

Cocinar, limpiar y lavar la ropa se consideran generalmente tareas femeninas. Tienen mayor frecuencia y no se pueden posponer, consumen mucho tiempo y producen una mayor carga mental. Por ejemplo, cocinar requiere planificar las compras y la preparación.

Tareas consideradas masculinas son sacar la basura, pagar las cuentas, cortar el césped y hacer reparaciones, cosas que son más puntuales, que requieren menos tiempo y que, si se posponen, no supone un problema. Algunas producen carga mental pero, en general, su demanda cognitiva es menor.

Otro modo de ver la división de género es la absoluta desigualdad en la carga de trabajo. Sé que suena obvio, pero no lo es.

En promedio, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Varía según el país, pero no hay ninguno donde sea igual o los hombres hagan más.

Lo principal fue que en todas las parejas con las que hablamos había desigualdad. En las parejas heterosexuales esto se debe en gran medida al género, pero no quieren admitirlo. Hay una negación.

A la gente no le gusta enfrentarse a la desigualdad en su hogar, darse cuenta de que creen en la igualdad entre hombres y mujeres pero en su casa no se viven estos valores.

¿Y cómo pensar en esas parejas donde el hombre es quien cocina? ¿O en el que algunas de estas tareas “de género” no son realizadas por quienes se esperaría de ellas?

Pero incluso cuando las tareas no están divididas por género, terminamos notando desigualdad cuando preguntamos a las personas sobre su trabajo cognitivo o “carga mental”.

En casa, una pareja homosexual puede tener los mismos desafíos que una pareja heterosexual, en la que uno hace más tareas físicas, uno tiene más carga mental que el otro. Pero no hay tanta presión para que asuman ciertos roles y tareas como en las parejas heterosexuales.

La especialización trae problemas porque significa que uno de los dos no sabe hacer un tipo de tarea en la casa.

"Planificar" es establecer objetivos sobre cómo quieren que se comparta el trabajo. Muchas parejas empiezan diciendo 50/50, pero… ¿ 50/50 en relación con qué? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo requerido para la tarea? ¿O ambos? Esto hay que decidirlo. No importa cuál sea la respuesta, la pareja debe decidir qué buscan. Generalmente no es una medida absoluta, es más subjetiva, es un sentimiento.

Y " aplaudir" o elogiar, es reconocer el esfuerzo del otro. Los elogios son una motivación poderosa para cambiar el comportamiento y son muy importantes en este caso, donde hay una tendencia a culpar y criticar a los demás por no hacer lo suficiente o no hacerlo bien.

Pero no es fácil, porque la gente se enoja cuando se trata de este tema.

Pero lo que me hizo apreciar más esta técnica fue hablar con mi pareja sobre ella y comprender el concepto de “asumir que la otra persona tiene buenas intenciones”.

Después de hablar con cientos de parejas, entiendo que, por supuesto, hay situaciones malas y personas que no tienen buenas intenciones. Pero la mayoría de las veces, en las relaciones sanas y amorosas, una de las partes no quiere llenar a la otra con tareas domésticas, no quiere perjudicar al otro.