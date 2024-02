Cuándo se perdió la antigua costumbre de dormir todos juntos en la misma cama

Una antigua tradición

"Para la mayoría de la gente, con excepción de los aristócratas y los comerciantes acomodados, así como algunos miembros de la nobleza terrateniente, habría sido inusual no haber tenido un compañero de cama", dice Roger Ekirch, profesor de historia en la Universidad Virginia Tech, en Estados Unidos y autor del libro “At Day's Close: A History of Nighttime” (Al final del día: una historia de la noche).

Una mejor noche de sueño

Como explica la historiadora Anna Whitelock en el libro "The Queen's Bed: An Intimate History of Elizabeth's Court" (La cama de la reina: una historia íntima de la corte de Isabel), las intrusiones de los hombres no eran inauditas, como en los años de juventud de la reina, cuando el hombre con el que se casó su madrastra irrumpía en su cuarto y le daba golpes en las nalgas. Estos incidentes podían ser particularmente problemáticos, porque ella necesitaba proteger su virginidad.