"Cuando tratas con ‘monstruos’, no hay piedad ni reglas: la tarea es destruirlos. Esto es lo que vemos en la retórica de exterminio en Medio Oriente"

Este profesor de filosofía en la Universidad de New England define ese fenómeno al que ha dedicado varios libros como “la actitud de concebir a los demás como criaturas inferiores a los seres humanos”.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo con el autor de Making Monsters: The Uncanny Power of Dehumanization (“Creando monstruos: el misterioso poder de la deshumanización”):

No veo que pueda salir nada bueno con el sufrimiento infligido a los palestinos a causa de la reacción de Israel a las brutalidades que se cometieron el 7 de octubre.

Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aliadas tendían a no deshumanizar a los alemanes porque los consideraban racialmente similares, miembros de su propia especie.

No históricamente. Pero creo que podría considerarse un caso contemporáneo paradigmático de deshumanización.

La guerra en sí no es deshumanización. Las actitudes que informan la violencia son el elemento deshumanizador.

Has citado como ejemplo de deshumanización el hecho de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamara al inicio de la guerra a derrotar a “monstruos sedientos de sangre”, o que su ministro de Defensa dijera que estaban luchando contra “animales humanos”. ¿No son apenas palabras para reflejar la indignación y el terror causados a su pueblo por los ataques de Hamás el 7 de octubre?

Claro que son reacciones a eso. Pero llevan a la deshumanización, no sólo de Hamás sino del pueblo palestino en general.

Cuando decimos que “estamos luchando contra monstruos humanos”, por supuesto que hay un sentimiento de indignación por las atrocidades cometidas. Pero el lenguaje no era “estamos luchando contra personas que han cometido actos monstruosos”.

No se trata de los actos: lo que la propaganda está negando es la propia humanidad no sólo de las personas que cometieron los actos, sino, casi por contagio, de toda la población palestina.

Los monstruos no son reales. Son encarnaciones ficticias del mal. Y cuando empiezas a considerar a un grupo de personas como encarnaciones del mal, tienes una situación muy peligrosa y destructiva. Lo hemos visto una y otra vez históricamente.

Cuando tratas con "monstruos", no hay piedad, no hay reglas: la tarea es destruirlos por completo. Me temo que esto es lo que estamos viendo en mucha de la retórica exterminacionista que tiene lugar hoy en Medio Oriente.