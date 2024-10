"De hecho, estoy de acuerdo": el civilizado debate vicepresidencial entre Tim Walz y JD Vance con choques en migración y por Trump

Salvo algunos momentos de tensión, como cuando Vance se quejó de que una de las moderadoras de la cadena CBS lo corrigiese y terminaron silenciando los micrófonos, o cuando discutieron si el expresidente Donald Trump tuvo o no responsabilidad en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, la muy anticipada hora y media transcurrió sin mayores sobresaltos.

Es que no es común que una cita de los segundos de abordo de cara a las elecciones despierte tanto interés como el de este año, pero tampoco muchas campañas han estado tan llena de imprevistos.

Y Vance, exinversor de capital riesgo y autor de un libro superventas —"Hillbilly, una elegía rural", unas memorias que lanzaron su carrera política—, acaparó todos los focos cuando en julio salió a la luz una entrevista de 2021 en la que tachaba a Harris de inepta para la presidencia por no haber tenido hijos.

Medio Oriente, migración, aborto

En su respuesta, Vance acusó a Kamala Harris de dejar "entrar fentanilo a niveles récords" y pasó a explicar que las deportaciones comenzarían con "criminales", sin aclarar o no si la deportación pasaría por la separación familiar .

El demócrata salvó la situación defendiendo su biografía, y subrayando: "Mi comunidad sabe quién soy. Vieron dónde estaba. Seré el primero en decirles que he hecho lo mejor que he podido, pero no soy perfecto".