De qué forma la depresión posparto afecta a los hombres y cómo pueden pedir ayuda

Sin embargo, aunque es frecuente, no hay mucha información disponible al respecto. Esto puede hacer que sea difícil saber si padeces depresión posparto y cómo obtener ayuda.

Por qué sucede

Hay muchas razones por las que ocurre la depresión posparto. Y, contrariamente a la creencia popular, no se debe solo a las hormonas. Incluso en las mujeres, las hormonas solo juegan un papel pequeño en la depresión posparto.

Pero si has estado experimentando un estado de ánimo bajo y falta de motivación durante algo m á s de unas cuantas semanas o si aparecen sentimientos que dificultan la interacción con el recién nacido , puedes considerar hablar con su médico de cabecera o con un profesional de salud mental.

Vale la pena señalar que la depresión posparto puede ocurrir en cualquier momento tras la llegada del bebé durante el primer o segundo año de nacimiento y no solo durante los primeros meses.

Obtén ayuda

Es probable que la depresión posparto no desaparezca por sí sola.

Por ello, si sospechas que puedes estar luchando contra una depresión posparto, es importante buscar apoyo, no solo por t u bienestar, sino porque también puede afectar al vínculo con tu bebé.

En primer lugar, no hay nada malo en necesitar ayuda y buscar apoyo, ya sea de seres queridos, amigos o un médico. No hay nada de lo que avergonzarse. No es algo que te haga débil ni experimentar depresión posparto te convierte en un "fracaso".