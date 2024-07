Derriban al menos 5 estatuas de Hugo Chávez durante las protestas en Venezuela

Esta no es la primera vez que monumentos en honor al desaparecido líder de la llamada “Revolución bolivariana” han sido destruidos. Algo similar ocurrió en 2017 y en 2019. No obstante, lo llamativo de esta ocasión es el número estatuas atacadas y el breve lapso de tiempo en el que ocurrió.

“Maduro logró, con su conducta y comportamiento antipopular, que ese pueblo que tanto amaba a Chávez sea hoy el que derribe sus estatuas y salga a protestar contra su supuesta reelección”, afirmó a BBC Mundo una exalta funcionaria, ahora en el exilio y quien pidió no ser mencionada.

Varias de las regiones donde se registraron los ataques contra los monumentos eran consideradas bastiones electorales del chavismo hasta no hace mucho.

Por ejemplo, en el costero estado La Guaira, ubicado apenas a 30 kilómetros al norte de Caracas, no ha habido un gobernador distinto al oficialismo desde 1998, algo similar ha ocurrido en Falcón, a unos 445 kilómetros al noroeste de la capital venezolana.

Un error estratégico

Los derribos de las estatuas no parecen haber sido ordenadas por ningún sector de la oposición, sino que fueron resultado de los desórdenes en los que degeneraron algunas de las manifestaciones espontáneas registradas el mismo día en el que CNE, organismo controlado por el oficialismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto.

“Esto tiene un peso simbólico, pero no le hace ningún favor a los sectores democráticos venezolanos ”, afirmó a BBC Mundo la analista política Carmen Beatriz Fernández.

“Las estatuas se deben tumbar cuando cambia el régimen no antes” , remató, en clara alusión a lo ocurrido en Irak, luego de la invasión estadounidense en 2003; o a lo que pasó tras el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990.

Culto a la personalidad

“ Les ruego que mi nombre no se lo pongan a nada", exhortó Chávez en 3 de agosto de 2008, durante su programa ¡Aló, Presidente!.

"No, no, no. Nada de calle Hugo Chávez, nada de puente Hugo Chávez. ¡No, por el amor de Dios, eso empava (trae mala suerte). Hay que ponerle (a esas estructuras) los nombres de los próceres (de la Independencia)”, agregó el entonces mandatario venezolano.