"Desde que lo detuvieron mi hermano ha perdido unos 60 kilos": denuncian familiares de los arrestados en Venezuela tras las elecciones

“El muchacho dice que la comida no es la mejor, pero es comible. También me dijo que hace unas semanas hubo un brote de diarrea, pero trajeron una planta para tratar el agua”, relató.

No obstante, en lo que coincidieron las consultadas es que el orden y el silencio deben imperar en la prisión y quien lo rompa se enfrenta a castigos como comer de último o no recibir agua para beber.

“Mi hijo tiene una hinchazón en las piernas y me dice que no lo llevan a la enfermería ”, explicó.

"Sin declaraciones"

“En la cárcel hay mucha escasez de agua y quienes están allí no tienen implementos de aseo personal, pero no nos dejan llevarles ni agua ni cepillos de dientes ni una barra de jabón”, se quejó Ocariz, cuyo hermano está en esta prisión desde hace casi dos meses.

“¡Mami no me aprietes! Me duele mucho el cuerpo, porque me pegaron feo (duro)”. Estas fueron las primeras palabras que Dennys Benitez le escuchó a su hijo de 17 años, Luis David López, tras casi dos días sin saber de él.