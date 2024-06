Desnudo, aislado y sobreviviendo con comida de perro: así fue el terrorífico primer programa de telerrealidad realizado en Japón en los 90

Pero él no estaba allí para leer. El concepto del espectáculo era ver si un ser humano podía sobrevivir sólo con los premios que debía ganar haciendo pruebas o por sorteo.

Estaba estipulado que no saldría en 15 meses, lo que le llevó a un descenso gradual hacia la depresión y la manía, impulsado por el hambre y el aislamiento.

Casi tres décadas después, la terrible experiencia de Nasubi ha sido revivida en un nuevo documental titulado "The Contestant" (El concursante).

"Me encontré con su historia cuando estaba trabajando en un proyecto diferente y me perdí en una de esas madrigueras de Internet", recuerda Clair Titley, directora del filme.

Nasubi, que había sido seleccionado al azar en una audición abierta, sabía que estaba siendo filmado, pero la explicación que se le dio sobre dónde terminarían las grabaciones fue vaga y lo dejó con la impresión de que probablemente no se emitiría.

El programa comenzó a transmitirse antes del lanzamiento de la película "The Truman Show", protagonizada por Jim Carrey, sobre un hombre que no sabe que su vida se transmite por televisión.

Pionero en el mundo

Pero a pesar de ser un pionero en ese nuevo formato de televisión, "Una vida en premios", como se conocía al segmento del programa, no es muy conocido fuera de Japón.

"The Contestant" presenta nuevas entrevistas tanto con Nasubi como con el productor que planeó el programa, Toshio Tsuchiya.

Una crónica de un fenómeno mediático

"The Contestant" es "a la vez un accidente automovilístico que no se puede dejar de mirar como una acusación de complicidad contra el espectador", dijo David Fear, de la revista Rolling Stone.

"Una crónica de un fenómeno mediático, un hito de los reality shows y una pesadilla psicológica presentada como entretenimiento , es el tipo de documental en el que eres consciente de que lo que estás presenciando es 100% cierto, y aún no puedes creer lo que estás viendo."

David Ehrlich, de la revista IndieWire, describió las grabaciones originales como " tan hipnóticamente sádicas" que el metraje más nuevo no puede competir con él.

A medida que avanzaba el programa, Nasubi tuvo éxito en muchos de los concursos en los que participó, pero los premios que ganó no siempre fueron de mucha utilidad.

Arroz y comida para perro

Entre ellos se encontraban neumáticos, pelotas de golf, una tienda de campaña, un globo terráqueo, un osito de peluche y entradas para "Spice World: The Movie".

El hecho de que se estuviera debilitando físicamente poco pareció preocupar a los productores, uno de los cuales sugiere en el documental que Nasubi podría haber muerto si no hubiera ganado arroz en uno de los premios.

La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave y, en teoría, a Nasubi se le permitía salir cuando quisiera . Entonces, ¿por qué no lo hizo?

"También es una persona muy leal. No quería meterse en problemas, y era muy joven e ingenuo. Todavía es increíblemente confiado ahora. Y también está ese espíritu samurái japonés de 'prevaleceré y aguantaré'".

Un show muy cruel

Casi tres décadas después, Nasubi describió el programa como "cruel" y dijo que "no había felicidad ni libertad".

"Por supuesto, los espectadores dirían: 'Oh, mira, está haciendo algo divertido y algo que disfruta...' Pero la mayor parte de mi vida allí fue un sufrimiento".

Y, sin embargo, en el documental no se le ve tan amargado por esta experiencia, y Titley dice que su impresión fue que "ahora se encuentra en un lugar muy positivo".

"Cuando la gente le pregunta si se arrepiente, siempre dice que, aunque no querría volver a hacerlo, no sería la persona que es ahora si no hubiera participado", dice.