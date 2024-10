"Durante un año en Gaza se informó de la matanza cada día en promedio de 40 niños y niñas. Esta es una guerra contra los niños"

No puedo describir el nivel de trauma porque creo que los especialistas capacitados no pueden describirlo.

Fui a este hospital en noviembre y literalmente vi gente desangrándose en los pasillos. No es un hospital de traumatología, no tenía el equipo ni los médicos para atender la gran cantidad de víctimas que estaba recibiendo.

La vida de esta pequeña cambió irrevocablemente. Más aún cuando los dos lugares que hacían prótesis en Gaza no están funcionando en este momento y la gran mayoría de niños como ella no están recibiendo aprobación de Israel para una evacuación médica.

Usted mencionó esta semana que no se han aliviado las restricciones a la entrada de suministros a Gaza. ¿Por qué la ayuda todavía no llega en forma suficiente?

Pero hay algo bastante amargo en esto, porque esas mismas familias que recibieron la vacuna contra la polio a las once de la mañana bien pueden enfrentar bombardeos a las once de la noche. Ahora necesitamos que ocurra lo mismo en la segunda vacunación dentro de un par de semanas.

Hay uno que literalmente sigue aferrándose a la esperanza. Pero definitivamente hay jóvenes que me han dicho que esperan que la próxima bomba caiga en su tienda de campaña. Están tan traumatizados y deprimidos que no ven ninguna salida y con bombardeos noche tras noche esperan que esto literalmente termine para ellos.

Me resulta muy difícil entender cómo a algunas personas les cuesta hallar una equivalencia moral en la vida de los niños. Que un niño es un niño es algo que está en el centro de todo lo que he hecho para Unicef y del mandato de Unicef.

En esta última misión a Gaza sabía que me resultaría difícil seguir transmitiendo los horrores que están ocurriendo. Vi niños con quemaduras de cuarto grado, que no sabía que existían. Vi a una niña a la que literalmente la explosión de una bomba casi le arranca la cara. Nunca he visto nada igual. Pero la niña aún no puede conseguir el permiso de evacuación médica que necesita.