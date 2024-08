Eiichi Shibusawa, "el padre del capitalismo japonés" que creía que la moral y la economía son inseparables

Confucionismo

“ Shibusawa no nació en la clase samurái, sino que obtuvo su estatus gracias a sus habilidades. Por lo tanto, no se vio envuelto en los intereses de la clase samurái gobernante de la última fase del período del sogunato”, le indica a BBC Mundo Masaki Nakabayashi, profesor de Economía de la Universidad de Tokio.

Lo externo y lo interno

Sin embargo, no participó en esas actividades porque se dio cuenta de que la violencia no era la vía para impulsar los cambios que creía necesarios.

A medida que crecía, vio con inquietud que el sistema de estatus establecido por el poderoso clan Tokugawa, “promoviera abusos de poder y al mismo tiempo desalentara a las personas a desarrollar sus talentos y habilidades”, señala Sagers en el artículo Shibusawa Eiichi and the Merger of Confucianism and Capitalism in Modern Japan (Shibusawa Eiichi y la fusión del confucionismo y el capitalismo en el Japón moderno).