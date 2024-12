El auge de las agencias de matrimonio y las citas rápidas promovidas por el gobierno para combatir la baja natalidad en Corea del Sur

Min Jung llevaba tres años saliendo con su novio cuando, de repente, él le comentó que no entraba en sus planes casarse.

Entonces, un día que estaba acostada mirando su teléfono, vio un anuncio de una agencia de búsqueda de pareja y pensó ¿por qué no?.

Llevan cuatro meses casados; aunque no fue exactamente amor a primera vista, tenían química.

"Hubo una fiesta de trabajo el día anterior y llegué a nuestra primera cita con resaca , así que no estaba en mi mejor momento cuando conocí a mi esposa", recuerda Tae Hyung.

"Pero me gustó su sonrisa; tuvimos una agradable conversación", puntualiza.

Y agrega: "Quería que me diera una segunda oportunidad, así que tuve que esforzarme para ofrecerle una mejor impresión de mí después de esa primera cita".

Emparejados por agencia

Los dos, ambos empleados de oficina en Seúl, ahora están abriendo un nuevo capítulo en sus vidas, no solo con el matrimonio sino también como copropietarios de una tienda de vinos .

Un negocio en aumento

"Antes, los jóvenes pensaban que estas agencias eran para quienes no habían conseguido casarse", indica.

Una médica de 32 años que es clienta de una agencia de búsqueda de pareja y pidió no ser identificada asegura que muchos de sus amigos se han inscrito en el servicio.

"Solía tener una percepción negativa de estas agencias, pero ahora me parecen algo normal", reconoce.

La otra cara

"Me sentí un poco avergonzada; la percepción general de utilizar una agencia de búsqueda de pareja no es muy positiva", asevera.

Además, la búsqueda de pareja no funciona para todo el mundo.

Una profesora de 36 años, que también pidió permanecer en el anonimato, utilizó una de estas agencias hace diez años pero no conoció al hombre adecuado.

"No es romántico. Es algo que quieres completar de una manera perfecta, sin errores".

Citas organizadas por el gobierno

"He estado demasiado ocupado en el trabajo y, ahora que he pasado los 30, no tengo tiempo ni lugares para conocer gente nueva", lamenta.