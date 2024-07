"El barrio bajó a Caracas": por qué los sectores populares lideran las protestas que cuestionan el triunfo de Maduro anunciado por el CNE

“Yo vivo en un barrio popular de Caricuao y me sorprendió que la gente caceroleara. Eso antes simplemente no sucedía”.

Eso me dice en el centro de Caracas un joven desempleado que prefirió no revelar su nombre: “Mi barrio siempre fue un sector altamente chavista”, añade.

"Nosotros no queremos bolsas"

"Están volviendo a bajar de los cerros"

Alejandro Velasco, historiador de la Universidad de Nueva York y autor del libro Barrio Rising: Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela, quien considera que generalmente los barrios cambian gobiernos, afirma que lo que ocurre ahora en Venezuela no sucedía desde hace décadas.