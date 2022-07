El boom del sotol, el licor que estuvo perseguido en México (y la polémica con los productores por quién puede elaborarlo)

Conocimiento ancestral

Fermentación y destilado

Décadas de persecución

"Aunque no hubiera una ley per se en el país que prohibiera la actividad sotolera, la policía conocida como 'la acordada' llegaba a las comunidades , para en teoría checar que se cumplían las normas ambientales y sanitarias, y les confiscaba el equipo a los vinateros o los llevaban presos" , cuenta.

"A mí todavía me tocó esconderme cuando llegaron los de a caballo (la policía), para que no me hallaran y me llevaran. Nos destruían el alambique donde hacía uno el vino (sotol), lo balaceaban para que ya no sirviera", recuerda.