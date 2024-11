“El discurso duro de Trump encajó bien con la imagen de macho que intenta proyectar y eso le gusta a mucha gente”

Con 78 años, Trump no sólo se sobrepuso a su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden sino a varias causas judiciales que enfrenta, una de las cuales lo convirtió este año en el primer expresidente de EE.UU. condenado penalmente.

“(Trump) es muy astuto. Nunca se rinde ni se le escapa nada”, explica Joshua Sandman, profesor emérito de ciencia política en la universidad de New Haven y experto en la presidencia de EE.UU., en una entrevista con BBC Mundo.

La campaña de Harris no fue lo suficientemente buena, se orientó a criticar los rasgos negativos de la personalidad de Trump.

Los demócratas no respondieron con suficiente rapidez a la cuestión de la inmigración con Biden en el cargo, ni a la inflación, al aumento de las tasas de interés o el precio de la vivienda.

Trump no sólo ganó la mayoría del Colegio Electoral, sino que está en camino de ganar el voto popular, a diferencia de cuando fue electo en 2016. ¿Cuál sería su principal mérito para esto?

Es interesante que muchos de latinos votaran por él en estados como Pensilvania o Nueva Jersey, un estado donde no ganó pero logró una votación mucho más reñida que cuando Biden triunfó hace cuatro años.

Su discurso duro encajó bien con la imagen de macho que intenta proyectar y eso le gusta a mucha gente. La clase trabajadora masculina sin estudios universitarios no lo ve como algo negativo, sino positivo.

A un candidato así no le iría bien si hubiera una buena economía, muchos empleos bien pagados en el sector industrial, si la gente tuviera confianza y seguridad, si no hubiera inflación. Pero Trump juega con los miedos, la ansiedad y la desesperación de la clase trabajadora.

Si no se dan esas condiciones, un candidato como él no tendría éxito.

Afirmó que había una motivación política de los demócratas para desacreditarlo. Dijo que nada de eso era cierto, que no había hecho nada malo, nada que no hicieran los demás, pero que como es Trump fueron a por él políticamente para acusarle. Ese fue su mensaje, y la gente que le apoya le creyó.

Así que se volvió algo intrascendente. A los que no les gusta, lo usaron como otro argumento contra él. Pero los que no le tienen antipatía, que están desesperados por su posición marginal en la economía, no creían esas acusaciones.