El entierro de "Mister Spanish": la escuela de Texas que ofició un funeral del español y prohibió que los niños de origen mexicano lo hablaran

"Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué"... Ni de quién.

Allí estaba también Maggie Marquez , quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase, se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro.

"Cuando llegué al salón la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos: ‘ No hablaré español ni en la escuela ni durante el receso’”, le contó décadas después a StoryCorps, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo objetivo es registrar, preservar y compartir historias.

Burial of Mr. Spanish, llamaron a la ceremonia, “El entierro del señor español” .

De vuelta al aula, le dijo a sus compañeras: " Nadie me va a hacer que deje de hablar en español" .

"Lo que no sabía es que tenía a la maestra detrás, y me llevó a la oficina del director", contó.

Separados pero… ¿iguales?

A diferencia de la discriminación sufrida por los afroestadounidenses, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema "separados pero iguales", la aplicada contra los mexicano-estadounidenses no era por mandato legal sino una práctica común .

Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, California, Nuevo México, Texas .

Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación.

En los años 50, los futbolistas de Blackwell eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto como para que compartieran vestuarios.

"En Marfa aprendí lo que era el racismo", le dijo Jesusita Williams Silva, quien empezó a estudiar en Blackwell en 1956, a Texas Monthly. “(Lo aprendí) Al ver a mi madre siendo rechazada en la tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos".

La inevitable asimilación

El objetivo era que fueran lo más "estadounidenses posible", escribió en su libro Culture, language, and the Americanization of Mexican children (“Cultura, lenguaje y la americanización de niños mexicanos”) Gilbert G. González, profesor de la Universidad de California y pionero de la disciplina de los Estudios Latinos y Chicanos.