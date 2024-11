El experimento soviético que pobló el Cáucaso con animales de Sudamérica el siglo pasado y acabó en un desastre ambiental

Su libro, "Los mamíferos del Cáucaso", fue recibido por sus superiores soviéticos como un libro brillante y "un tanto inusual", no tanto una historia autorizada como un collage de pruebas fragmentarias, que enlazaba datos paleontológicos antiguos con historias recientes de grandes cacerías dirigidas por duques y zares depuestos.

Desde una visión moderna, el libro destaca por una razón muy distinta. Su autor no se limitaba a registrar la historia ecológica de la región, sino que la estaba cambiando experimentalmente .

"Aclimatación"

La mayoría de estas especies tuvieron dificultades para afianzarse en el variado paisaje de Azerbaiyán, pero una en particular prosperó.

Roedor prolífico

Plan a medias

No hay humedales "sin coipos"

“No recuerdo ningún humedal en el que haya estado y no haya visto sus huellas”, afirma. La población total de coipos y su área de distribución en Azerbaiyán son datos clave que permitirían a los ecologistas comprender su impacto y cómo responder, pero no existen estimaciones exhaustivas de ninguno de los dos.

El problema de la recompensa

Pero estos programas entrañan riesgos , advierte Friederike Gethöffer, bióloga especializada en fauna salvaje de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania. Las recompensas suelen mejorar los índices de caza, afirma. "Sin embargo, son polémicas, porque también pueden crear un mercado y dar lugar a una gestión que no persiga la erradicación ", afirma.

Estas multas superan las que se pagan por cazar algunas especies protegidas que figuran en el Libro Rojo de especies amenazadas de Azerbaiyán, señala Farajli. El Gobierno de Azerbaiyán no respondió a una solicitud de comentarios.

Conocer la historia

"No es peligroso, no afecta a sus vidas", dice. "Así que realmente no les importa".