"El gobierno de Maduro sabe que somos 6 civiles desarmados": opositores venezolanos que llevan 9 meses refugiados en la embajada argentina en Caracas

"Actos para desestabilizar al gobierno"

Sin agua, luz ni apenas comida

"Como no hay electricidad, el agua no llega" , añade Olavarría Meda.

Además, no hay nada que entre o salga de la residencia que no esté controlado. "El régimen toma fotografía de todo. Sabe todo lo que hay. Sabe que somos 6 civiles desarmados e indefensos".

"Es terror psicológico"

En mayo, cuando ya llevaban cerca de dos meses refugiados en la embajada, Cabello, quien en ese momento no era ministro, dijo: "No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria".