El innovador canal de TV protagonizado por personas con dificultades de aprendizaje en Noruega

Quizás no debería sorprender que la decoración del nuevo estudio de TV BRA sea rosa chillón.

"¡Hasta tenía el pelo rosa!", me dice Bjørkmo riendo, antes de añadir que tuvo que cambiar su look "porque soy reportero y los reporteros tienen que tener un aspecto decente".

"Belleza interior y exterior"

Riedel, que tiene síndrome de Down, vive y trabaja en la ciudad costera de Stavanger. Ha tenido que aprender a contener su personalidad efusiva.

"Tengo que seguir el guion y no hablar de cosas personales, porque aquí se trata de noticias. Cuando trabajo aquí tengo que ser muy profesional".

"No lo necesito porque me veo hermosa", me dice Riedel con una sonrisa. "Tengo belleza interior y belleza exterior".