El lujoso crucero que iba a dar la vuelta al mundo en 3 años y lleva tres meses varado en Irlanda del Norte

El Odyssey no es un crucero cualquiera.

Pero el barco aún no ha partido debido a problemas con sus timones y la caja de cambios , informó el periódico The Irish News.

Casi a punto

"No miramos a los próximos días o semanas, estamos centrados en el resto de nuestras vidas y en lo que esta compañía hará por los residentes y la industria", dijo.

Viajar con su gato, Captain, ha significado que esta autoproclamada "adicta a los cruceros" no haya podido salir de Belfast mientras espera que el barco esté listo.

"En mi vida he usado tanto mi paraguas, y llevo mi impermeable a todas partes".

Un sueño hecho realidad

"Soy una de las fundadoras. Eso significa que he invertido en la empresa. He comprado mi camarote. No veo la hora de vivir de esta manera. Quiero agradecer a Belfast por ser tan acogedor con todos nosotros", afirmó.