"El milagro alemán se ha terminado y Europa sufrirá las consecuencias": Kaput, el libro que explica la caída económica de Alemania

Pero ese mundo en el que Alemania dominó ya no existe . Eventos como el Brexit, los aranceles de Trump, la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el ascenso de China, que de comprador pasó ahora a competidor, pasaron factura su modelo industrial.

No fueron las únicas causas. "Tal vez el mayor de todos los shocks provino de la tecnología", cree Wolfgang Münchau, director del medio especializado EuroIntelligence y autor del libro "Kaput: el fin del milagro económico alemán".

"Made in Germany" fue en algún momento símbolo de la tecnología más puntera y confiable, pero Alemania no supo adaptar su industria mecánica al modelo digital , según Münchau.

Europa va a sufrir. Alemania fue su motor del crecimiento pero ahora una Alemania que no crece está políticamente menos dispuesta a tener grandes esquemas de apoyo para la Unión Europea (UE). El país es un gran contribuyente neto a su presupuesto.

Sin embargo, no se puede confiar en que Alemania, que está estancada, financie a la UE en la misma medida que lo hacía antes y es posible que se muestre reacia a financiar la guerra en Ucrania.

Porque si no hay crecimiento, no hay margen fiscal para ampliar el presupuesto. Así que veremos decisiones difíciles y todas están interrelacionadas.

No creo que haya ninguno, sobre todo por una cuestión de tamaño, Alemania tiene 85 millones de habitantes de los 500 millones que tiene la Unión Europea y su economía es aproximadamente una quinta parte más grande que la segunda de la UE.

Lo que le pasó a Alemania es que se volvió muy dependiente de unas pocas industrias, en particular de la industria automotriz. Es bastante raro.

La mayoría de los países grandes como Estados Unidos, China, Brasil o Japón tienen industrias diversificadas. No dependen de una o dos.

Uno fue la crisis por el aumento de los precios de la energía, que se convirtió en un problema particular después de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Pero en el caso de la industria automotriz, sucedió algo más: no logró innovar.

No está a la vanguardia de los vehículos eléctricos. Seguía vendiendo sus viejos automóviles impulsados por combustible e invirtió en las tecnologías equivocadas.

En cierta manera la obsesión alemana con la industria pone de relieve la incapacidad del país para aceptar que las economías occidentales modernas se basan en los servicios, no en la fabricación.

Un amigo suyo le dijo que no escribiera este libro, que Alemania tiene un historial de recuperarse cuando menos se espera. ¿Podría pasar lo mismo esta vez? ¿Puede renacer?

Esta crisis es diferente a las anteriores, cuando los problemas eran de competitividad y de costos. Esta crisis es una en la que Alemania, como país, está vendiendo productos obsoletos, que ya no están a la vanguardia de la tecnología.

Pero también vimos una lenta digitalización de las industrias existentes. La tecnología digital invadió los dispositivos mecánicos en los que el país era puntero y no supo adaptarse.

Alemania no tiene prácticamente ninguna representación en materia de inteligencia artificial. No ha realizado estas inversiones. Y ese es el problema de una economía que tiene que especializarse demasiado.

Sí. Y no se trata solo de lo digital. Hay una actitud antitecnología que prevalece en la sociedad. Lo mismo ocurre con el dinero electrónico o incluso las tarjetas de crédito.

Hay buenas empresas alemanas, pero los grandes beneficios no se obtienen ahora en ingeniería, como solía ser el caso, sino que ahora se obtienen en inteligencia artificial y tecnologías digitales.

Los grandes márgenes de beneficio que solían disfrutar las empresas alemanas ahora se han reducido. Creo que ese es el punto clave. Alemania no se adaptó y es por eso que se encuentra en la situación actual.

Me sorprendió leer que “las peores decisiones para Alemania se tomaron durante el largo reinado de Angela Merkel, cuando se la celebraba como la líder del mundo libre”. ¿Qué pasó en ese período?

Merkel se centró principalmente en la política exterior. No le interesaban las reformas económicas; no creo que nadie recuerde ninguna reforma relevante aprobada en su época, con la excepción del aumento de la edad de jubilación.

El crecimiento económico era fuerte y, por lo general, los gobiernos no solucionan problemas cuando todo va bien.

Ahora bien, no la estoy culpando personalmente de todo lo que ha ido mal en Alemania. No le estoy atribuyendo la culpa a ninguna persona en particular.