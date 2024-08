El olvidado cura británico que predijo la existencia de agujeros negros hace casi 200 años usando solo las leyes de Newton

Pensador independiente

Gilbert valoraba la independencia de pensamiento y se describía a sí mismo como alguien "no apegado a ningún organismo o denominación de hombres en el mundo".

Desde una perspectiva del siglo XXI, la idea de que un miembro de la iglesia cristiana esté en el centro de la vida científica puede parecer sorprendente. Pero, como la mayoría de los intelectuales del siglo XVIII, Michell no hizo la distinción entre religión y ciencia.

Sin conflicto entre Dios y la ciencia

Pero para pensadores como Michell, esta revolución no desplazó a Dios, simplemente renovó su misterio: las leyes naturales bajo investigación seguían siendo las leyes de Dios.

Como dice McCormmach, "las verdades de su religión estaban de acuerdo con las verdades de la naturaleza". Así, además de sus deberes parroquiales, Michell centró gradualmente su atención en la cosmología y, en particular, en la naturaleza de la gravedad.

Michell construyó su propio telescopio reflector de 3 metros y, en 1767, fue el primero en aplicar los nuevos métodos matemáticos de estadística al estudio de las estrellas visibles, demostrando que cúmulos como las Pléyades no podían explicarse mediante una distribución aleatoria y debían ser una consecuencia de la atracción gravitacional.

En 1783, el amigo de Michell, Henry Cavendish, le escribió mencionando algunas dificultades que Michell estaba teniendo con la construcción de un telescopio nuevo, aún más grande. "Si su salud no le permite continuar con eso", escribió, "espero que al menos le permita la tarea más fácil y menos laboriosa de pesar el mundo".

La precisión del resultado de Cavendish no se superó hasta 1895, y todavía hoy se utiliza una variación del aparato de Michell para medir la constante gravitacional: la fuerza de la atracción gravitacional que opera en todo el Universo.

Agujeros negros

Michell luego pasó a discutir cómo el comportamiento de la luz podría usarse para fines similares: "Supongamos ahora que las partículas de luz se atraen de la misma manera que todos los demás cuerpos que conocemos... de los cuales no puede haber ninguna duda razonable, siendo la gravitación, hasta donde sabemos (...), una ley universal de la naturaleza."

Aunque la comprensión actual es que estaba equivocado acerca del impacto de la gravedad en la velocidad de la luz (no se ralentiza), su razonamiento era sólido.

Dado que la luz de una estrella así no podría llegar hasta nosotros, "no podríamos tener información a simple vista", pero aún podríamos detectarla a partir de irregularidades en las órbitas de otros cuerpos astrales cercanos causadas por la gravedad de la estrella invisible, "lo cual no sería fácilmente explicable con ninguna otra hipótesis".