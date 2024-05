El país donde organizan polémicas milicias de voluntarios para combatir la violencia con armas, silbatos y látigos

Un acuerdo no oficial

Es un acuerdo no oficial, debido a que parte de lo que hacen no es legal. Nadie les paga y no llevan armas.

Daño económico

"No puedes ir a una pelea de pistolas con un cuchillo. No voy a dudar a la hora de defender a mi familia. Es así. Si tengo que pelearme con otro joven y él me lastima, no me replegaré", avisa.