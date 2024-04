El país que declaró emergencia nacional por el alto número de violaciones y violencia sexual hace 5 años: ¿qué ha pasado desde entonces?

Anita (no es su nombre real) describe el día de junio de 2023 en el que encontró a su pequeña hija con sangre goteando del pañal.

"Yo trabajaba para una mujer y ese sábado por la mañana me encargó ir al mercado", dice, y explica que luego dejó a su hija con su empleadora y su hijo de 22 años.

Cuando regresó del mercado, se dio cuenta de que la niña no estaba. Después de buscarla la encontró, pero la madre de 22 años pudo ver que la pequeña estaba sangrando.

Anita acudió a la policía, pero el hombre huyó y un año después la policía no ha podido encontrarlo.

"El presidente creó una ley para que el que viole a niños sea arrestado y enviado a la cárcel", afirma enfadada porque al parecer no se ha hecho nada.

"Quiten las manos de nuestras hijas"

Falta de recursos

"Hay ocasiones en que el sospechoso está localizable, pero debido a la falta de vehículos no es posible ir por él para arrestarlo", dice el superintendente adjunto Kanu.

"Actualmente no es posible que ningún otro funcionario judicial o abogado firme una acusación por delitos sexuales", dice el fiscal estatal Joseph AK Sesay, un abogado empleado por el gobierno.

El ministro de Información, Chernor Bah, admite que éste no es un proceso perfecto, pero afirma que es "un proceso que seguiremos mejorando".

Pero rechaza la idea de que no haya habido avances.

"Creo que las reformas sistémicas que hemos implementado están ahí. Las nuevas leyes están ahí. Y creo que esas medidas han logrado una sensación general de que ya no estamos en los días oscuros de 2019".

No ha recibido nueva información de la policía, por lo que recurrió a publicar la foto del presunto sospechoso en Facebook .

"Quiero que la gente me ayude a buscar al joven. Estoy atormentada y no soy feliz. No quiero que le pase a ningún otro niño lo que le pasó a mi hija".