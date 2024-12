El puente de Londres que fue construido por mujeres (y cómo una soldadora llamada Dorothy ayudó a recuperar su olvidada historia)

El hallazgo en 2015 de las imágenes que retrataban a Dorothy soldando partes del puente, que pasaron años juntando polvo en un archivo del Museo Nacional de Ciencia y Medios, confirmó lo que en esa época no era más que un mito urbano en la capital inglesa.

El material fue encontrado por la historiadora Christine Wall y se convirtió en la prueba fehaciente del rol que jugaron cientos de mujeres en la construcción del puente, en particular, y en la industria de la construcción, en general, durante el periodo de las grandes guerras.

Los navegantes del Támesis que pasaban por debajo de sus amplios arcos de hormigón y acero lo llamaban “el puente de las damas" (the ladies' bridge).

Pero no había registros que demostraran que esas mujeres existieron.

No fue hasta el 2005 que las cineastas Karen Livesey y Jo Wiser iniciaron un esfuerzo por recopilar relatos orales de algunas de las miles de mujeres que participaron en la industria de la construcción en esos años, los que quedaron plasmados en el documental The Ladies' Bridge.

Hombres al frente, mujeres al puente

Sin embargo, la participación femenina en la industria de la construcción (que según el documental de Livesey y Wiser llegó a unas 25.000 mujeres en 1941) no tuvo la misma divulgación.

"Pero no había rastros de ellas, no había fotografías, no había nada".