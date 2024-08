El soldado que perdió las piernas en la guerra y ahora es el hombre más deseado de Ucrania

En un anuncio de la versión ucraniana de la exitosa serie estadounidense " The Bachelor ", Oleksandr aparece con un elegante atuendo mirando una flor con nostalgia.

Sus motivaciones no son sólo románticas. También pretende utilizar su participación en el programa para concientizar sobre los desafíos que enfrentan los ucranianos discapacitados .

Quiere demostrar que los veteranos heridos no son “outsiders”, sino miembros plenos de la sociedad que tienen una buena vida.

Sueños reales

Oleksandr siempre está haciendo algo y me cuenta que pasó la noche anterior filmando un video musical.

Su vida no siempre fue así. En los años previos a la invasión rusa trabajaba como barista en un restaurante de Kyiv mientras estudiaba diseño gráfico.

"Grité para que la gente me escuchara"

"Sentí la tierra desplazarse encima de mí. Sentí un dolor terrible en las piernas y me di cuenta de que me las tendrían que amputar ", dijo.

“Grité por el terrible dolor y grité para que la gente me escuchara”.

“Cuando no tenía prótesis, tenía que desplazarme en silla de ruedas. Descubrí lo inaccesible e inadecuada que era Kyiv para los usuarios de sillas de ruedas, a pesar de ser la capital ”, explica.

“En el casco histórico no se puede ir a ninguna parte. No se puede cruzar la calle solo y no se puede entrar en ningún edificio porque hay escaleras por todas partes”.