El suicidio de una médica residente que generó una ola de denuncias sobre maltrato en facultades de salud en Colombia

El suicidio de Gutiérrez, conocido a fines de la semana pasada, desató una ola de denuncias sobre los supuestos maltratos y precariedades que sufren estudiantes y residentes de medicina en el país sudamericano y que no se tardó en vincular a la tragedia.

Conmoción

"Que nuestra vocación no nos cueste la vida", dice una pancarta.

"Yo no te conocí, Catalina, pero tengo un hijo médico que me recuerda a ti".

Denuncias y testimonios

"Muy pocas personas me veían a la par de los hombres. Abiertamente me decían que las mujeres a duras penas podíamos ser pediatras o ginecólogas, pero no cirujanas", añade.