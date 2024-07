El útero artificial para salvar la vida de bebés prematuros (y la preocupación ética que despierta)

El Extend no pretende hacer crecer un feto desde la concepción hasta el nacimiento, lo cual sería imposible aunque así se quisiera. Su objetivo es aumentar la tasa de supervivencia de los bebés extremadamente prematuros, los cuales se enfrentan a una gran cantidad de posibles efectos sobre su salud a lo largo de su vida.

"Son realmente los bebés nacidos entre las 22 y 23 semanas los que presentan unos resultados tan graves que no estamos seguros de que la calidad de vida que alcanzen sea aceptable".

Riesgos de los prematuros

Pesan menos de 900 gramos al nacer. Sus órganos críticos, como el corazón, los pulmones, los órganos digestivos y el cerebro aún no se han desarrollado lo suficiente como para mantenerlos con vida sin cuidados médicos intensivos.

¿Cómo ayudarlos?

La idea de los úteros y las placentas artificiales busca que los pulmones no entren en juego.

"A esa temprana edad gestacional, los pulmones aún se están desarrollando y deberían estar llenos de líquido", afirma George Mychaliska, profesor de Cirugía, Obstetricia y Ginecología del Hospital Infantil C S Mott de la Universidad de Michigan.

La ventilación también puede aumentar el riesgo de ceguera retiniana. Los vasos sanguíneos que alimentan la retina del ojo no están completamente formados hasta cerca del nacimiento.

Los tres se inspiran en una terapia ya existente llamada oxigenación por membrana extracorpórea (Ecmo), un tipo de soporte vital artificial que puede ayudar a una persona cuyos pulmones y corazón no funcionan correctamente.

Este método permite que la sangre "eluda" el corazón y los pulmones , permitiendo que estos órganos descansen y se curen. Aunque la Ecmo puede usarse en bebés mayores, no es adecuado para bebés extremadamente prematuros. Los tres equipos intentan miniaturizar y adaptar la tecnología.

Las alternativas

"La tecnología no pretende sustituir las innumerables funciones de la placenta. Se centra en el intercambio gaseoso y en mantener la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y la circulación fetal mientras los órganos prematuros están protegidos y siguen desarrollándose".

El tercer grupo, un equipo de Australia y Japón, está desarrollando un útero artificial denominado terapia de ambiente uterino ex vivo (Eve) . Su objetivo es tratar a más fetos prematuros y enfermos que los otros dos grupos.

La mayoría de los ensayos realizados con placentas o úteros artificiales se realizan con fetos de cordero que, por lo demás, están sanos y habrían llegado a su plena gestación si no se les hubiera interrumpido.

En investigación todavía

"Creemos que está bastante claro que un feto muy pequeño no tiene capacidad para dirigir su propio crecimiento de forma normal, y eso se agrava cuando está enfermo", afirma Kemp.

Cuestión de ética

"Cuando se practica una cesárea tan pronto, no se puede hacer como se hace en su pleno desarrollo", dice Kukora.

"Podemos imaginarnos a unos padres que se enfrentan a una situación realmente triste, que acaban de recibir asesoramiento sobre los malos resultados a las 22 semanas, y que podrían estar realmente entusiasmados con algo nuevo aunque no se haya probado. Los padres hacen cualquier cosa por sus hijos".

Otro problema de transferir inmediatamente a un bebé al sistema Extend es que no hay oportunidad de evaluar cómo le habría ido con una terapia convencional .

"No se dispone de muchos datos, aparte de la edad gestacional, para decidir a quién se aplica el sistema Extend, porque el bebé aún no ha nacido y no se sabe cómo está", explica Mychaliska.