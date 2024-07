El voleibolista neerlandés Van de Velde, condenado por violación, es abucheado en su debut olímpico

“No representa el espíritu de las Olimpiadas”

Algunos aficionados que conversaron con la BBC antes del partido también expresaron que no debería estar compitiendo .

“Hubieran podido escoger a alguien más, evitar la controversia y si hubiese sido un británico, yo no estaría satisfecho de que estuviera en nuestro equipo”.

Otra persona manifestó que la inclusión de Van de Velde “no representa el espíritu de las Olimpiadas”, mientras que alguien más de Alemania señaló que cuando supo de la situación se sorprendió y opinó que no se debió haber permitido jugar.

“Steven es en realidad un buen tipo y para mí, que he jugado dos años con él, no hubo problema y ahora hay algunas personas que no les gusta porque este es un gran torneo”.