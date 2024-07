Elecciones en Venezuela: Brasil cancela el envío de observadores y el expresidente argentino Alberto Fernández dice que le retiraron la invitación

A unos días de los comicios presidenciales en Venezuela de este domingo 28 de julio, Brasil anunció que no enviará delegaciones de observadores electorales y el expresidente argentino Alberto Fernández reveló que le retiraron la invitación.

En concreto, Maduro dijo durante un mitin que los sistemas electorales de Brasil, Estados Unidos y Colombia no eran auditables.

El tribunal brasileño contestó con un comunicado en el que recalcaba su decisión de no enviar técnicos por este suceso.

“ Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas , que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos”, reza el comunicado.

Aliados sin invitación

“El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).