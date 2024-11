"En el pasado hablábamos del cambio climático y escuchábamos las advertencias de científicos. Ahora eso es real. Basta mirar lo que pasó en Valencia"

Has dicho en más de una ocasión que no te gusta que te encasillen en un género como el horror o en una definición como una escritora distópica. Pero tus últimas dos novelas están enmarcadas en situaciones apocalípticas. ¿Qué te permite la distopía como herramienta narrativa para contar el mundo?

Me parece que es una cuestión de pensar que si lo escribo, lo conjuro y por ahí no pasa.

Por ejemplo, en "Cadáver exquisito", el hecho de haber elegido que le regalen a Marcos (el personaje principal) una hembra (que no habla) no es casual. Estoy haciendo referencia a todas las mujeres silenciadas.

Y mirá lo que está pasando ahora en Afganistán, que las mujeres no solo no pueden hablar en público sino que ahora tampoco pueden hablar entre ellas.

Esto me sirve para hablar del capitalismo, del patriarcado, y de esta mirada depredadora de que vos tenés lo que yo no tengo, entonces, te lo saco, lo expropio, te mato y extraigo todo de la naturaleza y de los animales.

Al salir a la calle vivimos en constante amenaza de que te puedan violar o que te puedan matar. No importa la edad, no importa la clase social.

Yo, en un viaje a Tulún, México, me subí a una combi (bus pequeño) que lleva turistas de regreso al aeropuerto. Me tocó viajar sola con el conductor. En un momento nos persigue un auto de policía y le pregunto por qué nos persigue.

El conductor me respondió: "No voy a parar, porque no hicimos nada malo, y si paro, yo no sé qué puede pasar con vos".