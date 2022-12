En qué consiste el moharebeh, el delito contra Dios por el que Irán está ejecutando a manifestantes

Señalan que los individuos acusados de moharebeh no tienen derecho a contratar un abogado independiente y que muchos de los casos se basan en confesiones forzadas.

"Enemigos de Dios"

Esa es una de las acusaciones básicas, señala el editor en jefe del Servicio Persa. "Textualmente, si un individuo toma armas (pueden ser de fuego o blancas) y las usa para 'aterrorizar' a alguien, se considera que comete moharebeh. No es necesario causar la muerte de alguien. Con sólo amenazar a la víctima es suficiente".

Acción personal

Parte crucial de la interpretación del delito también tiene que ver con si el ataque es personal o no.

Por ejemplo, alguien que mata a otra persona por motivos personales no necesariamente es clasificado como culpable de moharebeh . "El asesino, si paga por su delito o la familia de la víctima lo perdona, no correría la suerte de ser ejecutado", indica Azimi.

Pero en una protesta, los manifestantes no están dirigiendo su furia contra alguien en particular, así que sus acciones no son personales. En ese caso, sí están sujetos a ser acusados de moharebeh.