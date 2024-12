En qué fecha nació Jesús según los evangelios y cómo se llegó a la convención del 25 de diciembre

Su relato llega de segunda, tercera o quinta mano, narrado por cristianos de primera generación interesados, según los historiadores, en la muerte y resurrección de Jesús, no tanto en su nacimiento.

Las fuentes

Las principales fuentes, explica a BBC Mundo el historiador español Javier Alonso, son los evangelios de Mateo y de Lucas , escritos aproximadamente en torno a los años 80-90 d. C.

Mientras que los textos más antiguos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Marcos y las siete cartas del apóstol Pablo de Tarso consideradas auténticas, no mencionan nada de sus primeros años de vida, los evangelios de Mateo y Lucas incluyen lo que se conocen como los "relatos de la infancia" de Jesús .

Marcos asegura que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, poco antes de su muerte. "Como ahora sabemos que Herodes falleció en el 4 a. C., según el Evangelio de Mateo, Jesús debió nacer en el 4, 5, 6 o 7 a. C .".

Lucas, sin embargo, no habla de Herodes, pero relaciona el nacimiento de Jesús con el censo de Quirino . Según su relato, María y José, los padres de Jesús, tuvieron que viajar desde Galilea hasta Belén para poder registrarse en el censo.

El censo existió , como lo testimonió el historiador Flavio Josefo, lo que nos permite dar una fecha: el año 6 d. C. "Es decir, hay una diferencia de mínimo 10 años entre Mateo y Lucas ", argumenta Alonso.

"Sabemos que los pegaron porque los personajes del evangelio posterior, de Mateo 3 y Lucas 3, no tienen ni la menor idea de lo que ha pasado en los capítulos anteriores, y hay incluso datos contradictorios ", argumenta Piñero, quien asegura que los historiadores sitúan la redacción de esos relatos a principios del siglo II.

Entonces, ¿qué relato se acerca más a la realidad, Mateo o Lucas?

Se sabe que Jesús murió durante la prefectura del prefecto Poncio Pilato, que tuvo lugar del 26 al 36 d. C., y que comienza a predicar en el decimoquinto año del emperador Tiberio, explica Alonso.

"Si hacemos caso a Mateo, y Jesús nace en el año 4 a. C ., tiene sentido. Moriría en el año 30 y tendría, quizás, unos 34 años", argumenta el historiador, autor de obras como "Las cinco caras de Dios" o "La resurrección, de hombre a Dios".

Sin embargo, si hacemos caso a Lucas, las cuentas no salen .

" Por fechas, lo que encaja es Mateo, es decir, que Jesús naciera aproximadamente en el 4 a. C., en los últimos años de Herodes el Grande. En cambio, lo del censo de Quirino no encaja, y se entiende que Lucas lo utilizara como excusa para mover a unos personas que son de Nazaret, en el norte de Israel, hasta Belén , que es donde tiene que nacer el mesías, pero nada más. Es un artificio literario", concluye Javier Alonso.

¿Existen más fuentes?

La respuesta es no.

Los evangelios ofrecen otros anclajes cronológicos que nos permiten situar a Jesús en el tiempo, pero no existen otros textos donde quedara registrada su vida.

Flavio Josefo , el historiador judeorromano del siglo I, "menciona a Jesús en su 'Historia de los judíos', que escribió en torno al año 95, pero lo hace de forma general, no menciona su nacimiento", explica Piñero.

"Se podía saber el día en que había nacido el emperador Augusto, pero no cuándo lo había hecho un predicador galileo, nadie lo sabría . Y, en realidad, las fuentes que tenemos no están escritas hasta mucho después", añade Javier Alonso.

¿Y por qué los primeros cristianos no se interesaron por la infancia de Jesús? ¿Cómo es que Pablo no contó nada sobre los primeros años de su existencia? ¿Por qué Marcos, que escribió el evangelio más antiguo, unos 40 años después de la muerte de Jesús, no menciona nada de su nacimiento?