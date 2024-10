Entre la "admiración" y la "arrogancia": las impresiones que Einstein se hizo de tres países de Sudamérica

Esa advertencia nos la había hecho, en 2018, el historiador Ze'ev Rosenkranz, a quien habíamos contactado por la publicación de "The Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine, and Spain, 1922 - 1923" (Los diarios de viaje de Albert Einstein: el Lejano Oriente, Palestina y España, 1922-1923), libro del cual fue el editor.