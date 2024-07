Entrevista BBC | "El presidente Arce se derechizó": la crítica de Evo Morales a su rival político por la izquierda en Bolivia

Para Morales, todo no sería más que un “autogolpe”. “Si no es un golpe o un autogolpe, es un show bien montado” , dice. El expresidente critica la actuación de Arce en la presidencia y lo acusa de “electoralizar” el país y tratar de llevarlo hacia la derecha.

La sentencia constitucional del 29 diciembre del año pasado comenta sobre el tema de la elección indefinida y discontinua sobre la parte considerativa. La acción de amparo ha sido por la libertad de expresión y no por la habilitación o inhabilitación electoral. Entonces, en la parte resolutiva no dice nada.

"Fue un show bien montado"

El 26 de junio, a las 11 de la mañana, algunos amigos militares me llamaron diciendo que los estaban acuartelando. Les dije: mándenme las circulares. Pasaron 10 o 15 minutos y me dijeron que me podían dar uno solamente verbal.

De su promoción, de los más de 60 oficiales que egresaron, era el 48. ¿Cómo el número 48 va a ser general y comandante? Oportunamente yo advertí al ministro de Defensa. Le dije: "Ministro, hay que respetar la antigüedad institucional". Él me dijo: "No, primero la lealtad que la antigüedad" (...).

Él (Zúñiga) se cree general del pueblo. Después él se va y denuncia que se habían preparado con Lucho para levantar su imagen (...). Si no es un golpe o un autogolpe, es un show bien montado entre Lucho y Zúñiga. Ya estamos convencidos (...). Todo demuestra que si no es un golpe, es un autogolpe.

Pero lo cierto es que aquí hubo un golpe a la economía. El dólar se disparó, total especulación. Los privados ahora no quieren invertir. Hay desconfianza en los organismos internacionales, es gravísimo, eso no se había dado.

En ese momento, la embajada de Estados Unidos y (Donald) Trump aplaudieron el golpe de Estado (...). Yo hablé con varios compañeros. No van a decir que no es un golpe, repito, por una cuestión diplomática que tienen que respaldar.

Es una verdad. Por no haber encontrado dije al gabinete: mira, si no se ha encontrado gas, es porque este es un recurso no renovable. Depender totalmente de un recurso natural no renovable no es bueno para la economía de cualquier país del mundo.