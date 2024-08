“Es como llevar el internet oscuro en tu bolsillo”: cómo Telegram se ha vuelto una app popular para actividades criminales

Hace unos nueve meses, mientras estaba en medio de una investigación, me añadieron a un canal de Telegram dedicado a la venta drogas.

Después me añadieron a uno para jaquear computadoras y a otro sobre tarjetas de crédito robadas.

En ese momento caí en cuenta de que los ajustes de mi app permitían que personas me “añadieran a sus canales” sin que yo lo solicitara.

En pocos meses, me habían añadido a 82 grupos diferentes.

No hay duda de que en otras redes sociales también se cometen actividades criminales, pero mi experimento pone en evidencia un problema más grande que preocupa a las autoridades desde hace años.

Esto es un poco de lo que me encontré en cada uno de los grupos a los que fui añadido.

Una vitrina para criminales

Todas las imágenes fueron publicadas en los grupos y nosotros hemos alterado los nombre de los canales para no hacerles publicidad.

No es sorpresa que algunas personas, como el podcaster especializado en temas de ciberseguridad Patrick Gray, digan que Telegram es “como tener la internet oscura en tu bolsillo”.

Algunos de los canales de Telegram a los que fui añadido parecían además tener presencia en otra aplicación, Snapchat. Y los proveedores de droga también proliferan en Instagram, donde no hay duda de que se hacen negocios en los chats privados.

En enero, la policía de Letonia creó una unidad especializada para monitorear aplicaciones de mensajería donde se hablara de tráfico de drogas y los funcionarios de esa unidad miran a Telegram con particular preocupación.

Material de abuso sexual

Telegram señala que la moderación en su aplicación está “dentro de los estándares de la industria”, pero esta semana nos hemos encontrado con evidencia que señala lo contrario, especialmente en torno a un crimen mucho menos visible (y el cual no busqué): material de abuso sexual de menores.

El miércoles, la BBC confirmó que mientras Telegram responde a algunas solicitudes de bajar material por parte de autoridades y organizaciones no gubernamentales o de caridad, no está participando en programas que activamente prevengan el uso de imágenes y videos de abuso sexual de menores.

Una de las principales acusaciones de la fiscalía francesa contra la empresa es precisamente que no hace lo suficiente para vigilar o denunciar este tipo de material.

"En el centro de este caso está la falta de moderación y cooperación de la plataforma, en particular en la lucha contra los crímenes contra niños", dijo Jean-Michel Bernigaud, secretario general de la Agencia Francesa de Protección Infantil Ofmin, en LinkedIn.

Señaló que solo en agosto han tomado acciones no especificadas contra cerca de 45.000 grupos.

Sin embargo, su oficina de prensa no respondió a las contrapreguntas que le hicimos sobre este y otros temas de este artículo.

No hay cooperación con la policía

Como publicó Brian Fishman, cofundador de Cinder, una plataforma de software para la seguridad: “Telegram es otro nivel: ha sido el centro clave para ISIS durante una década. Tolera el contenido de abuso sexual de menores. Ha ignorado la participación de la autoridad durante años. No es una moderación 'light' de los contenidos, es un enfoque completamente diferente”.

Algunos podrían argumentar que las características de privacidad de Telegram significan que la empresa no tiene muchos datos sobre estas actividades para informar a la policía. Este es el caso de aplicaciones ultraprivadas como Signal y WhatsApp.

Sin embargo, esta función no está configurada como predeterminada en Telegram y parece que la mayor parte de la actividad en la aplicación, incluso en los canales ilícitos a los que me agregaron, no estaba configurada como "secreta".