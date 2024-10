¿Es Donald Trump un fascista como lo acusa uno de sus principales exasesores?

Federico Finchelstein, profesor de Historia de New School for Social Research, lo ha resumido como “una ideología política que abarcaba el totalitarismo, el terrorismo de Estado, el imperialismo, el racismo y, en el caso de Alemania… el Holocausto”.

Quién es fascista

Y Finchelstein no fue el único que consideró el 6 de enero como un punto de inflexión irrevocable. Robert Paxton, profesor emérito de Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia en la Universidad Mellon, también cambió de opinión y escribió que “la etiqueta [fascista] ahora parece no sólo aceptable sino necesaria”.

Otros siguen sin estar convencidos. Richard Evans, profesor emérito de la Universidad de Cambridge, considera que Trump no es un fascista y sostiene en el New Statesman que “el 6 de enero no fue un golpe de Estado” y que “el ataque al Congreso no fue un intento planificado de tomar las riendas del gobierno”.